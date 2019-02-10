Под Ростовом злоумышленник снял с большегруза аккумуляторные батареи

СЕГОДНЯ 18:24 2019-02-10T18:25:59+03:00

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Полиция Мясниковского района раскрыла кражу аккумуляторных батарей. Во всяком случае уже есть подозреваемый, в отношении которого возбудили уголовное дело.

- В полицию обратился владелец "КамАЗа" и сообщил о краже батарей из своего большегруза, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - В результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 30-летнего ранее судимого за кражу местного жителя.

Он признался, что успел продать аккумуляторные батареи, а деньги потратил. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Напомним, ранее стало известно о задержании жителя Аксайского района, который обокрал гараж. Он стащил все, что представляло ценность - диски, колеса, инструменты (общая стоимость - 200 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU