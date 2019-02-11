В Ростове-на-Дону полицейские спасли упавшего в воду мужчину

11 Февр. 09:53 2019-02-11T10:48:39+03:00

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В ночь с 10 на 11 февраля в Ростове на улице Бодрой произошло ЧП. Как рассказала очевидица в социальной сети, около полуночи мужчина упал с дамбы (Северное водохранилище) прямо в воду. Температура воздуха в это время была -1 градус. На счастье едва не утонувшего горожанина, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, мимо проезжал наряд полиции.

- Выбежавшие из авто сотрудники кинулись человеку на помощь, забежали в воду и вытащили мужчину. Укрыли его теплым одеялом, после чего вызвали скорую помощь, - пишет свидетельница происшествия.

Женщина не успела узнать имена неравнодушных полицейских, поэтому решила поблагодарить их через городской паблик.

- Спасибо вам огромное за вашу работу! Если бы я лично не увидела, никогда бы в это не поверила! - высказалась ростовчанка.

А чтобы подписчики паблика не усомнились в правдивости этой истории, женщина выложила фотографии спасенного из воды мужчины.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главка донской полиции:

- Экипаж ППСП УВД по городу Ростову заметил, как мужчина поскользнулся и через перила дамбы упал в воду Северного водохранилища. Капитан полиции Андрей Лопухов и старший лейтенант полиции Михаил Козлов бросились на помощь пострадавшему, вытащили из воды, обогрели и напоили горячим чаем, после чего отвезли мужчину домой. В настоящее время решается вопрос о поощрении стражей порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU