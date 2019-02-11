2019-02-11T10:15:39+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону прогнозируют новый провал асфальта на проспекте Шолохова

ЧП может случиться в районе пересечения с 20-ой Линией
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Очевидец в социальной сети выложил фотографию проезжей части на проспекте Шолохова в Ростове. На снимке видно, как в районе пересечения с 20-ой Линией проваливается асфальт.

- Яма возле канализационного люка, и от нее идет трещина дальше. Скоро там образуется разлом, - сообщает автор фото.

Один из комментаторов снимка написал, что данная яма существует минимум два месяца. Другие ростовчане сетуют, что, пока в нее не начнут проваливаться автомобили, яму не ликвидируют.

Тем временем, сегодня, 11 февраля, Департамент автомобильных дорог городской администрации Ростова сообщил, что за прошедшую неделю были устранены дефекты участков проезжей части на 56 улицах общей площадью в 2732 квадратных метра. В список входят Таганрогская, Петренко, Сосновая, Крепостной, Театральный, Нагибина, Пацаева, Зрелищная, Вавилова, Еременко, Содружества, 339-й Стрелковой дивизии, Текучева, Тельмана, Туапсинский, Варфоломеева, Ченцова, Темерницкая, Рябышева, Горсоветская и другие улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело обманутых дольщиков: в Ростове-на-Дону архитектора Алексея Полянского взяли под стражу
На Западном потушили крупное возгорание мусора
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону задержали посылку с черносливами, где были спрятаны наркотики
В Ростовскую область не пропустили 34 попугая
В Ростове-на-Дону разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу
В Ростовской области задержали 17 тонн сомнительной свинины
В банке УРАЛСИБ ростовчане могут застраховать жилье и своих близких на 30% дешевле
В Ростове-на-Дону задержаны двое мужчин, приехавших ограбить местного жителя
Ростовской области остаются неубранными 324 мусорные свалки
В Ростове-на-Дону на проблемный маршрут № 22 готовы снова выпустить большие автобусы
Ученый из ЮФУ получил Демидовскую премию
На любой вкус: Ростовский зоопарк приглашает горожан отметить 14 февраля
«Ругался матом на пассажиров»: в соцсетях обсуждают нестандартную логику водителя автобуса
«Куда катимся?»: В Ростове-на-Дону из поликлиники украли детскую коляску и вещи грудничка
В Ростове-на-Дону судебные приставы забрали дорогую одежду итальянских брендов у должника
В Ростовской области гаишники спасли мать с ребенком, застрявших в мороз на поселковой дороге
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам
Во время концерта Ани Лорак в Ростове-на-Дону встали трамваи
В Ростовской области вторую неделю превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Новочеркасске из-за пожара три семьи остались без дома
Северо-Кавказский окружной военный суд переименуют в Южный
Пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Ростове-на-Дону