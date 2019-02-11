В Ростове-на-Дону прогнозируют новый провал асфальта на проспекте Шолохова

11 Февр. 10:13 2019-02-11T10:15:39+03:00

ЧП может случиться в районе пересечения с 20-ой Линией

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Очевидец в социальной сети выложил фотографию проезжей части на проспекте Шолохова в Ростове. На снимке видно, как в районе пересечения с 20-ой Линией проваливается асфальт.

- Яма возле канализационного люка, и от нее идет трещина дальше. Скоро там образуется разлом, - сообщает автор фото.

Один из комментаторов снимка написал, что данная яма существует минимум два месяца. Другие ростовчане сетуют, что, пока в нее не начнут проваливаться автомобили, яму не ликвидируют.

Тем временем, сегодня, 11 февраля, Департамент автомобильных дорог городской администрации Ростова сообщил, что за прошедшую неделю были устранены дефекты участков проезжей части на 56 улицах общей площадью в 2732 квадратных метра. В список входят Таганрогская, Петренко, Сосновая, Крепостной, Театральный, Нагибина, Пацаева, Зрелищная, Вавилова, Еременко, Содружества, 339-й Стрелковой дивизии, Текучева, Тельмана, Туапсинский, Варфоломеева, Ченцова, Темерницкая, Рябышева, Горсоветская и другие улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU