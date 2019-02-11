2019-02-11T10:40:20+03:00
Общество

Жители Геленджика осудили ростовчанина, оседлавшего скульптуру невесты

Молодой человек уселся "на плечи" местной достопримечательности, чем оскорбил горожан
Илья БОГОМОЛОВ
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"Взрослая детина, бывая в нашем городе, считает необходимым залезть на шею «Белой невесточке»". Фото: @admin_gelen, Instagram."Взрослая детина, бывая в нашем городе, считает необходимым залезть на шею «Белой невесточке»". Фото: @admin_gelen, Instagram.
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Жители Геленджика возмущены поступком молодого человека из Ростова-на-Дону. Парень (военнослужащий, судя по его фотографиям в Интернете) залез на шею скульптуры Белой невесты, что установлена на набережной, и выложил в Instagram снимки своего "подвига". Об этом пишет официальный аккаунт пресс-службы администрации курортного города в той же соцсети.

- Знал бы этот юноша, сколько геленджичане прилагают труда, чтобы курорт был чистым, уютным, комфортным! Как все мы стараемся благоустраивать Геленджик, как с самых ранних лет учим детей беречь курорт. Может, этот человек и не знает, но какие же нормы морали в нем заложены? Кто воспитывал этого негодяя? Как посмел он своим отвратительным поступком плюнуть в душу всем горожанам? - возмутились чиновники, призвав молодого человека прокомментировать свой поступок.

Жители города в комментариях под этим постом недоумевают: куда смотрят полиция и прокуратура, почему парня еще не привлекли за нарушение общественного порядка?

Паблик "Типичный Краснодар" сообщает, что после гневного обращения пресс-службы администрации Геленджика молодой человек удалил свой аккаунт с оскорбительными фотографиями и завел новый, но закрытый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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