В Ростове-на-Дону возобновили работу два троллейбусных маршрута

11 Февр. 10:41 2019-02-11T10:43:30+03:00

Они отправляются от остановки у центрального рынка

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Хорошую новость сообщила администрация города. В донской столицы возобновлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 8 и 12.

- Ранее сообщалось о приостановке движения из-за аварии на 14 энергоподстанции, - говорится в официальном сообщении мэрии города.

Маршрут № 8 - «Ц.Рынок - ул.Московская - пр.Стачки - ул.Зорге - пр.Коммунистический - ул.Малиновского - ГПЗ-10», а троллейбусы № 12 двигаются по следующему пути - «Ц. Рынок- пл. 5 Донского корпуса - пл. Стачки 1902 года - Бабушкина - пл. Дружинников - Коминтерна- Пограничный - 3-й Поселковый - Гипсовый завод - Каширская - ГПЗ-10».

Напомним, в конце января изменилась схема автобусного маршрута № 98-МТ «ГПЗ-10 - пл. К. Маркса». Транспорт будет ходить следующим образом: "ГПЗ-10 – ул. Малиновского – ул. 2-я Краснодарская – безымянный проезд – пр. Коммунистический – ул. Тружеников – пр. Стачки – пр. Сиверса – пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Советская – пл. К. Маркса – ул. 19-я Линия – ул. Листопадова – ул. Богданова – ул. 35-я Линия – ул. Комсомольская – пл. Свободы – пл. К. Маркса – ул. 1-я Майская – ул. Верхненольная – ул. Советская – пр. Театральный – ул. Красноармейская – пл. Привокзальная – пр. Сиверса – пр. Стачки – ул. Тружеников – пр. Коммунистический – ул. Малиновского – ГПЗ-10".

ИСТОЧНИК KP.RU