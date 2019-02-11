"Когда увидел, неделю заснуть не мог": таинственный памятник в подворотне пугает ростовчан

11 Февр. 11:11 2019-02-11T11:11:36+03:00

В соцсетях сообщают, что его можно увидеть на улице Седова

Изменить размер текста: A A

Ростовчане в социальной сети обсуждают памятник, который по неизвестной причине оказался стоящим в подворотне между двумя зданиями на улице Седова. Черная скульптура представляет собой наклоненного вперед мужчину. Внешний вид монумента в сочетании с его необычным местоположением пугает горожан, которые случайно проходят возле этого места.

- Ночью и в штаны навалять можно! - пишет в один из комментаторов снимка.

- Я когда увидел это, неделю заснуть не мог, - рассказал другой.

- Слава богу, не ходила там ни разу, а то поседела бы моя головушка от ужаса! - разоткровенничалась ростовчанка Анна.

Хотя скульптура может иметь отношение и к военным монументам, горожане пишут, что это "памятник гопникам".

- Чтобы не расслаблялись и не лезли в чужие подворотни, - пояснил шутку один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU