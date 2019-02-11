Жителей Ростова-на-Дону удивила пена на реке Темерник

11 Февр. 11:20 2019-02-11T11:22:59+03:00

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В социальных сетях ростовчанка поделилась странным явлением, которое она наблюдала на Темернике.

- Наткнулись на целые облака пены на реке Темерник, - написала девушка. - Видимо кто-то втихаря сбрасывает в реку отходы... С мужем часто выбираемся гулять в сторону леса за Ростовским морем, где и течет эта бедная река. Регулярно видим эту пену уже на протяжении года.

Комментарии не заставили себя ждать: «Возможно рядом есть автомойка самообслуживания и они туда сливают воду», «Пена может носить обычный, природный характер», «Сообщите в соответствующие органы», «Пена реально химическая», «Бобры устроили пенную вечеринку».

К слову, на прошлой неделе в правительстве донского региона озвучили следующие данные: только в течение двух последних лет в прибрежной защитной полосе Темерника было выявлено 107 свалок, а также 132 сброса сточных вод.

ИСТОЧНИК KP.RU