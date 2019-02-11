Абитуриентам 2019: информация о вузах Ростова, направления подготовки, отзывы студентов и выпускников

11 Февр. 12:16 2019-02-11T12:16:24+03:00

Куда поступать, когда подавать документы, какие перспективы трудоустройства. Об этом читайте в рубрике «Абитуриентам 2019»

Изменить размер текста: A A

Перед будущими выпускниками встает вопрос – в какой вуз подавать документы, какую выбрать профессию, где они лучше всего смогут применить все свои способности. В новой рубрике «Абитуриентам 2019» мы расскажем о направлениях подготовки в вузах, правилах поступления и возможностях трудоустройства, поделимся отзывами самих студентов. (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU