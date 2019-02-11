В Ростове-на-Дону пройдет творческая встреча с легендарным актером Василием Лановым

11 Февр. 12:19 2019-02-11T12:19:38+03:00

Она пройдет для всех желающих 14 февраля в конгресс-холле ДГТУ

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В четверг, 14 февраля - в день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, все желающие смогут встретиться с легендой отечественного кинематографа Василием Лановым. Встреча состоится в 13:00 в конгресс-холле ДГТУ Ростова-на-Дон. Как сообщают организаторы, вход на мероприятие - свободный.

Известно, что заслуженный деятель искусства поделится воспоминаниями о Великой Отечественной войне, исполнит песни военных лет, а также прочтет стихи.

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, встречи в вузе стали уже традиционными. А Василий Лановой не просто талантливый - легендарный человек.

Фото: ДГТУ

- Мы гордимся тем, что актер приезжает в Донской государственный технический университет уже в третий раз, чтобы встретиться со студентами и жителями города, – Бесарион Чохоевич.

НАША СПРАВКА

Василий Лановой – советский и российский актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, педагог. Широкую известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Анна Каренина», «Офицеры» и «Алые паруса». С 1957 года он - артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. А с 1985 года удостоен звания «Народный артист СССР». В 1980 году Лановой стал лауреатом Ленинской премии.

ИСТОЧНИК KP.RU