2019-02-11T12:19:38+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет творческая встреча с легендарным актером Василием Лановым

Она пройдет для всех желающих 14 февраля в конгресс-холле ДГТУ
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ДГТУФото: ДГТУ
Изменить размер текста:

В четверг, 14 февраля - в день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, все желающие смогут встретиться с легендой отечественного кинематографа Василием Лановым. Встреча состоится в 13:00 в конгресс-холле ДГТУ Ростова-на-Дон. Как сообщают организаторы, вход на мероприятие - свободный.

Известно, что заслуженный деятель искусства поделится воспоминаниями о Великой Отечественной войне, исполнит песни военных лет, а также прочтет стихи.

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, встречи в вузе стали уже традиционными. А Василий Лановой не просто талантливый - легендарный человек.

Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

- Мы гордимся тем, что актер приезжает в Донской государственный технический университет уже в третий раз, чтобы встретиться со студентами и жителями города, – Бесарион Чохоевич.

НАША СПРАВКА

Василий Лановой – советский и российский актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, педагог. Широкую известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Анна Каренина», «Офицеры» и «Алые паруса». С 1957 года он - артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. А с 1985 года удостоен звания «Народный артист СССР». В 1980 году Лановой стал лауреатом Ленинской премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело обманутых дольщиков: в Ростове-на-Дону архитектора Алексея Полянского взяли под стражу
На Западном потушили крупное возгорание мусора
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону задержали посылку с черносливами, где были спрятаны наркотики
В Ростовскую область не пропустили 34 попугая
В Ростове-на-Дону разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу
В Ростовской области задержали 17 тонн сомнительной свинины
В банке УРАЛСИБ ростовчане могут застраховать жилье и своих близких на 30% дешевле
В Ростове-на-Дону задержаны двое мужчин, приехавших ограбить местного жителя
Ростовской области остаются неубранными 324 мусорные свалки
В Ростове-на-Дону на проблемный маршрут № 22 готовы снова выпустить большие автобусы
Ученый из ЮФУ получил Демидовскую премию
На любой вкус: Ростовский зоопарк приглашает горожан отметить 14 февраля
«Ругался матом на пассажиров»: в соцсетях обсуждают нестандартную логику водителя автобуса
«Куда катимся?»: В Ростове-на-Дону из поликлиники украли детскую коляску и вещи грудничка
В Ростове-на-Дону судебные приставы забрали дорогую одежду итальянских брендов у должника
В Ростовской области гаишники спасли мать с ребенком, застрявших в мороз на поселковой дороге
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам
Во время концерта Ани Лорак в Ростове-на-Дону встали трамваи
В Ростовской области вторую неделю превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Новочеркасске из-за пожара три семьи остались без дома
Северо-Кавказский окружной военный суд переименуют в Южный
Пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Ростове-на-Дону