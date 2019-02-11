Крупнейшее на Юге России научно-конструкторское бюро «Миус» отмечает полвека

11 Февр. 12:31 2019-02-11T12:31:28+03:00

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Полвека со дня создания отмечает научно-конструкторское бюро моделирующих и управляющих систем «Миус». Это один из крупнейших на Юге России центров по созданию и производству изделий и системы гражданского, военного и двойного назначения. Сотрудники бюро уже разработали десятки наукоемких проектов и выпустили свыше трех тысяч изделий. Кроме того, его специалисты принимали участие в создании Инжинирингового центра приборостроения радио и микроэлектроники ЮФУ, а также активно ведут с ним совместные работы на современном оборудовании для металлообработки. В настоящее время ни один старт на космодроме Байконур не обходится без автоматизированных испытательных систем донского конструкторского бюро. Специалистами разрабатывается проект и по разработке нового бортового оборудования и модернизации самолета Sukhoi Superjet 100, а также создается прибор для измерения волнений моря, необходимого самолету-амфибии Б-200 для безопасной посадки на водную поверхность. Также есть наработки по использованию современных технологий в сельском хозяйстве - а именно, разработка изделий, повышающих качество молочной продукции и обработки зерна.

Взяв курс на импортозамещение, ученые разрабатывают новые приборы, пользуясь отечественной элементной базой и предлагая заказчикам собственные оригинальные разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU