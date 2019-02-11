11 Февр. 12:49 2019-02-11T12:49:19+03:00

Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 11-15 февраля 2019: где и когда . Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света в ближайшую рабочую неделю 11-15 февраля 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 11-15 февраля 2019: где и когда. Как уже сообщал сайт kp.ru, нынешняя рабочая неделя начнется с отключений света. Электричество будет отсутствовать в дневные часы в домах, которые расположены в разных районах города.

Как рассказали энергетики, в некоторых из них света на будет до конца недели. Причина неудобств - плановые работы на электросетях. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дон будут отключать свет

12 - 15 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Белореченская 1-29; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Кима 1-35, 2-16; пер. Кумский 2-6, 3-7; пер. Майкопский 2-18, 7-33; ул. Песчаная 1-15, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 14-26, 29-47; пер. Сулинский 9-11; пер. Белореченский 48, 48А; пер. Ботанический Спуск 3; ул. Лесопарковая 13-17, 20-54; ул. Родниковая 3-17, 14-54

- ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; пер. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; пер. Марины Расковой 13-19, 16-24; ул. Владиленская 185-203, 126-136; пер. Конный 11-21, 20-32

12-28 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101

12-13 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Казахская 109-149; пер. Обский 1-3, 2-4; ул. Цветочная 2-34, 1-21; пер. Мариупольский 1-13, 2-10

12-15 февраля с 09:00 до 16:00:

- ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-я улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104

13 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Дундича 41-67, 44-60; ул. Калужская 82-96, 103-125; ул. Брестская 8-36; ул. Глинки 98-120, 97-119; ул. Мурманская 98-126, 93-117; ул. Камская 94-118, 101-127; ул. Волжская 110-138, 101-127

- ул. Песчаная 4-24, 1-15, 21; ул. Белореченская 1-9; пер. Сулинский 1-15; пер. Кумский 2-6, 3-7; пер. Майкопский 2-18, 7-33; ул. Кима 1-35, 2-16; пер. Гродненский 2-6, 3-9; пер. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 22-26, 29-74

- просп. Королёва 11, 11/2, 11/3, 13, 13А, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1

- ул. Днепростроевская 53-77, 70-94; ул. Интернациональная 29-41, 40-44; ул. Кочубея 2-48, 3; ул. Литвинова 35-41; ул. Портовая 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск 2

13 февраля с 10:00 до 12:00:

- ул. Бородина 1-11, 2-10; ул. Котовского 10-18, 13-25; ул. Прудовая 1-37, 2-28

14 февраля с 09:00 до 16:00:

- просп. Космонавтов 26, 28, 30/22; ул. Королева 22, 22Г, 24/2, 26/1, 28А

14-15 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Алма-Атинская 1/254, 7-29, 2-36; ул. Щаденко 2/256, 2-26; ул. Щорса 1-9, 2-12; ул. Саранская 1-7, 2-10; ул. Минина 2-6

14 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Зорге 52, 54, 48/1, 48, 50; ул. Содружества 35; ул. Толмачёва 128

- просп. Королёва 9, 9Б, 9В, 9/1, 11/1; ул. Добровольского 32, 34, 34/1, 34/2, 36/3

14 февраля с 10:00 до 12:00:

- пер. Голубиный 6, 1-15; ул. Полигонная 7/2; пер. Певчий 4; ул. Лесная 3-5; пер. Лебяжий 1-3, 2-8

14 февраля с 09:00 до 13:00:

- ул. Днепростроевская 53-77, 70-94; ул. Интернациональная 29-41, 40-44; ул. Кочубея 2-48, 3; ул. Литвинова 35-41; ул. Портовая 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск 2.

15 февраля с 09:00 до 16:00:

- просп. Космонавтов 26, 28, 30/22; ул. Королева 22, 22Г, 24/2, 26/1, 28А

- ул. Серафимовича 49-75, 46-69; ул. Социалистическая 57-83, 56-82, 51/58; пер. Соборный 17-19, 24-26; просп. Будённовский 22, 24, 26, ул. Содружества 66/110

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU