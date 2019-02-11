2019-02-11T12:56:09+03:00
Общество

В Ростовской области малоимущим жителям помогут на 42 миллиона рублей

Эти деньги смогут получить те, у кого доход ниже прожиточного минимума
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Губернатор донского региона Василий Голубев подписал распоряжение о выделении 42 миллионов рублей для оказания адресной социальной помощи жителям. Деньги должны поступить уже в текущем месяце.

Такой вид помощи могут оформить малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в целом по региону. На сегодняшний день в Ростовской области эта цифра составляет 9671 рубль.

- Всего с начала этого года на выплату направлено около 64 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили свыше двух с половиной тысяч семей Ростовской области., - сообщает пресс-служба главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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