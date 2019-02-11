В Ростовской области малоимущим жителям помогут на 42 миллиона рублей
Губернатор донского региона Василий Голубев подписал распоряжение о выделении 42 миллионов рублей для оказания адресной социальной помощи жителям. Деньги должны поступить уже в текущем месяце.
Такой вид помощи могут оформить малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в целом по региону. На сегодняшний день в Ростовской области эта цифра составляет 9671 рубль.
- Всего с начала этого года на выплату направлено около 64 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили свыше двух с половиной тысяч семей Ростовской области., - сообщает пресс-служба главы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU