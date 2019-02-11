2019-02-11T13:46:52+03:00
Происшествия

Взял 100 тысяч рублей: в Ростове-на-Дону замдиректора завода гражданской авиации попался на коммерческом подкупе

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Архив "КП"
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Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОАО «Ростовский завод гражданской авиации № 412». Заместителя генерального директора подозревают в коммерческом подкупе.

- По версии следствия, 30 января, он, находясь в служебном кабинете, незаконно получил деньги в сумме 100 тысяч рублей за организацию и проведение ремонтных работ редуктора авиационного двигателя без составления договора на оказание услуги, - сообщило Южное следственное управление на транспорте.

Деньги передал учредитель коммерческой компании, после чего замдиректора задержали. В следкоме говорят, что на данный момент устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и ищут дополнительные доказательства. Напомним, в УК РФ за коммерческий подкуп предусмотрено следующее наказание: крупный штраф, лишение свободы до пяти лет и запрет занимать должность в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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