В Ростове-на-Дону за неделю залатали ямы на 56 улицах и проспектах

11 Февр. 14:01 2019-02-11T14:03:27+03:00

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Администрация донской столицы отчиталась о текущем ремонте улиц на прошлой неделе.

- Устранены дефекты участков покрытия проезжей части донских дорог на 56 объектах общей площадью 2 732 квадратных метров, - сообщила мэрия.

В частности, залатали улицы Таганрогская, Вавилова, Текучева, Пацаева, Петренко, Рябышева, Сосновая, Еременко, Содружества, 339-й Стрелковой дивизии, Тельмана, переулки Туапсинский, Крепостной, Олимпийский, а также проспекты Театральный, Нагибина.

Чтобы не создавать пробки дорожники работали в вечернее и ночное время. Для этого задействовали четыре завода по производству литой асфальтобетонной смеси.

Тем временем в Таганроге активисты, недовольные большим количеством ям, "украсили" последние портретами чиновников и депутатов. В социальных сетях вот уже третий день обсуждают акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU