В Красном Сулине начальница отдела образования фиктивно устроила на работу своего супруга

11 Февр. 14:29 2019-02-11T14:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Красносулинский суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ныне уже бывшего начальника территориального отдела образования и ее супруга. Они подозревались в мошенничестве.

Согласно официальной версии, чиновница, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила супруга в расчетный центр образования. Он не работал, но зарплату получал, которой «злоумышленники распоряжались по своему усмотрению». Когда обман раскрылся, они успели получить свыше 100 тысяч рублей.

- Бывший начальник отдела образования признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 000 рублей, - сообщила прокуратура Ростовской области, представитель которой поддерживал обвинение в суде.

Супруг также признан виновным, он должен заплатить штраф — 200 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU