«Чем старше, тем вкуснее»: поклонники обсуждают фото Ирины Аллегровой в молодости

11 Февр. 14:45 2019-02-11T14:45:37+03:00

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В Интернете появилось фото императрицы российской эстрады Ирины Аллегровой. Известно, что любимая многими певица какое-то время жила в Ростове-на-Дону. В архивах ее поклонников оказалось черно-белое фото, сделанное много лет назад. Они опубликовали его в официальной группе, посвященной творчеству певицы.

- Немного ретро, - с такими словами фанаты обнародовали фотокарточку.

Всего за несколько часов она набрала больше одиннадцати тысяч лайков и сотни комментариев.

- Юная, нежная, красота неописуемая, такой я не видела вас, - написала одна из поклонниц.

- Красивая женщина всегда как крепкое вино: чем старше, тем вкуснее! - добавил другой Интернет-пользователь.

irinaallegrova.ru Немного ретро

Было и такое признание:

- Дорогая Ирина, каждый концерт, каждое ваше фото, интервью - безупречны! Таких профи как Вы — мало... Очень мало. Чтобы стать мегазвездой - надо пройти тяжелый путь. А Вы идете с такой осанкой и приподнятой головой, что это и Ваше творчество - дает простым обывателем такую силу и мощь... Вы даже не представляете... Всегда браво! Я желаю Вам новых вершин и чудесного настроения!

Или вот еще комментарии: «Красавица. Вне времени. Харизматичная, живая, невероятная» и «Красивая! А с годами стала ШИКАРНАЯ!».

ИСТОЧНИК KP.RU