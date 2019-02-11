2019-02-11T15:55:09+03:00
Общество

Погода на неделю 11-17 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: дожди и скачки температур

Выясняем, какая погода ждет горожан в Ростове-на-Дону на неделю 11-17 февраля в 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода ждет горожан в Ростове-на-Дону на неделю 11-17 февраля в 2019.Выясняем, какая погода ждет горожан в Ростове-на-Дону на неделю 11-17 февраля в 2019.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Погода на неделю 11-17 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: дожди и скачки температур. Если верить прогнозам синоптиков, ближайшие дни не подарят ростовчанам солнышка. Так, в понедельник, 11 февраля, будет хмуро, днем воздух прогреется до плюс трех градусов тепла.

Во вторник, 12 февраля, потеплеет до плюс пяти градусов. В среду, 13 февраля, температура воздуха будет варьироваться от нуля до плюс шести градусов тепла.

Уже в четверг, 14 февраля, погода резко изменится, с этого дня будет небольшое похолодание - до плюс одного в дневные часы, а также дождь, который будет идти практически весь день. В пятницу, 15 февраля, с утра ожидается сильный туман, видимость при котором составит менее километра. А в дневные часы столбики термометров опустятся до минус одного градуса.

В выходные грядет еще большее похолодание - до минус четырех днем и облачно. Правда, уже без осадков.

Ветер все это время будет восточных направлений. Во вторник и пятницу его порывы будут достигать одиннадцати метров в секунду, в остальные дни - до четырех метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело обманутых дольщиков: в Ростове-на-Дону архитектора Алексея Полянского взяли под стражу
На Западном потушили крупное возгорание мусора
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону задержали посылку с черносливами, где были спрятаны наркотики
В Ростовскую область не пропустили 34 попугая
В Ростове-на-Дону разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу
В Ростовской области задержали 17 тонн сомнительной свинины
В банке УРАЛСИБ ростовчане могут застраховать жилье и своих близких на 30% дешевле
В Ростове-на-Дону задержаны двое мужчин, приехавших ограбить местного жителя
Ростовской области остаются неубранными 324 мусорные свалки
В Ростове-на-Дону на проблемный маршрут № 22 готовы снова выпустить большие автобусы
Ученый из ЮФУ получил Демидовскую премию
На любой вкус: Ростовский зоопарк приглашает горожан отметить 14 февраля
«Ругался матом на пассажиров»: в соцсетях обсуждают нестандартную логику водителя автобуса
«Куда катимся?»: В Ростове-на-Дону из поликлиники украли детскую коляску и вещи грудничка
В Ростове-на-Дону судебные приставы забрали дорогую одежду итальянских брендов у должника
В Ростовской области гаишники спасли мать с ребенком, застрявших в мороз на поселковой дороге
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам
Во время концерта Ани Лорак в Ростове-на-Дону встали трамваи
В Ростовской области вторую неделю превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Новочеркасске из-за пожара три семьи остались без дома
Северо-Кавказский окружной военный суд переименуют в Южный
Пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Ростове-на-Дону