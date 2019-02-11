11 Февр. 15:55 2019-02-11T15:55:09+03:00

Выясняем, какая погода ждет горожан в Ростове-на-Дону на неделю 11-17 февраля в 2019. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выясняем, какая погода ждет горожан в Ростове-на-Дону на неделю 11-17 февраля в 2019

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Погода на неделю 11-17 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: дожди и скачки температур. Если верить прогнозам синоптиков, ближайшие дни не подарят ростовчанам солнышка. Так, в понедельник, 11 февраля, будет хмуро, днем воздух прогреется до плюс трех градусов тепла.

Во вторник, 12 февраля, потеплеет до плюс пяти градусов. В среду, 13 февраля, температура воздуха будет варьироваться от нуля до плюс шести градусов тепла.

Уже в четверг, 14 февраля, погода резко изменится, с этого дня будет небольшое похолодание - до плюс одного в дневные часы, а также дождь, который будет идти практически весь день. В пятницу, 15 февраля, с утра ожидается сильный туман, видимость при котором составит менее километра. А в дневные часы столбики термометров опустятся до минус одного градуса.

В выходные грядет еще большее похолодание - до минус четырех днем и облачно. Правда, уже без осадков.

Ветер все это время будет восточных направлений. Во вторник и пятницу его порывы будут достигать одиннадцати метров в секунду, в остальные дни - до четырех метров.

ИСТОЧНИК KP.RU