В Ростовской области на холодных батареях в домах попались пять управляющих компаний

11 Февр. 16:18 2019-02-11T16:18:57+03:00

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В Ростовской области на каранадаш попались сразу несколько управляющих компаний, на которые поступили жалобы от жильцоы. Об этом региональное Управление Роспотебнадзор сообщает на своем официальном сайте.

По данным ведомства, к ним с начала отопительного сезона поступило порядка сорока обращений. Жители жаловались на то, что не соблюдается температурный режим в квартирах, а также на отсутствие отопления в многоквартирных домах в начале отопительного сезона из-за неудовлетворительной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

В итоге, 22 обращения были переданы Госжилинспекцию региона. Еще почти в двух десятках случаях специалисты выезжали на место, чтобы провести лабораторно-инструментальные измерения температуры воздуха в жилых комнатах. Однако информация жалобщиков подтвердилась лишь в пяти случаях.

В итоге, за выявленные нарушения санитарного законодательства к административной ответственности привлекли управляющие компании из Волгодонска, Сальска, Таганрога и Ростова-на-Дону. Теперь они должны устранить причины и условия, способствовавшие совершению административных правонарушений. Если они этого не слелают, то придется платить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU