2019-02-11T16:18:57+03:00
Общество

В Ростовской области на холодных батареях в домах попались пять управляющих компаний

В региональное Управление Роспотребнадзор поступили десятки жалоб на коммунальщиков
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В региональное Управление Роспотребнадзор поступили десятки жалоб на коммунальщиков Фото: ГОПАЛО Ольга.В региональное Управление Роспотребнадзор поступили десятки жалоб на коммунальщиков Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В Ростовской области на каранадаш попались сразу несколько управляющих компаний, на которые поступили жалобы от жильцоы. Об этом региональное Управление Роспотебнадзор сообщает на своем официальном сайте.

По данным ведомства, к ним с начала отопительного сезона поступило порядка сорока обращений. Жители жаловались на то, что не соблюдается температурный режим в квартирах, а также на отсутствие отопления в многоквартирных домах в начале отопительного сезона из-за неудовлетворительной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

В итоге, 22 обращения были переданы Госжилинспекцию региона. Еще почти в двух десятках случаях специалисты выезжали на место, чтобы провести лабораторно-инструментальные измерения температуры воздуха в жилых комнатах. Однако информация жалобщиков подтвердилась лишь в пяти случаях.

В итоге, за выявленные нарушения санитарного законодательства к административной ответственности привлекли управляющие компании из Волгодонска, Сальска, Таганрога и Ростова-на-Дону. Теперь они должны устранить причины и условия, способствовавшие совершению административных правонарушений. Если они этого не слелают, то придется платить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело обманутых дольщиков: в Ростове-на-Дону архитектора Алексея Полянского взяли под стражу
На Западном потушили крупное возгорание мусора
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону задержали посылку с черносливами, где были спрятаны наркотики
В Ростовскую область не пропустили 34 попугая
В Ростове-на-Дону разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу
В Ростовской области задержали 17 тонн сомнительной свинины
В банке УРАЛСИБ ростовчане могут застраховать жилье и своих близких на 30% дешевле
В Ростове-на-Дону задержаны двое мужчин, приехавших ограбить местного жителя
Ростовской области остаются неубранными 324 мусорные свалки
В Ростове-на-Дону на проблемный маршрут № 22 готовы снова выпустить большие автобусы
Ученый из ЮФУ получил Демидовскую премию
На любой вкус: Ростовский зоопарк приглашает горожан отметить 14 февраля
«Ругался матом на пассажиров»: в соцсетях обсуждают нестандартную логику водителя автобуса
«Куда катимся?»: В Ростове-на-Дону из поликлиники украли детскую коляску и вещи грудничка
В Ростове-на-Дону судебные приставы забрали дорогую одежду итальянских брендов у должника
В Ростовской области гаишники спасли мать с ребенком, застрявших в мороз на поселковой дороге
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам
Во время концерта Ани Лорак в Ростове-на-Дону встали трамваи
В Ростовской области вторую неделю превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Новочеркасске из-за пожара три семьи остались без дома
Северо-Кавказский окружной военный суд переименуют в Южный
Пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Ростове-на-Дону