В Ростове-на-Дону появятся модульные подстанции скорой помощи

11 Февр. 17:07 2019-02-11T17:10:22+03:00

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В новых и активно развивающихся районах Ростова-на-Дону планируют открыть модульные подстанции скорой помощи. Об этом было сообщено на прошедшем совещании в мэрии города. Предполагается, что новые подстанции создадут в Первомайском районе и в Суворовском (здесь уже проживает 20 тысяч человек).

Напомним, на сегодняшний день в составе БСМП девять подстанций, которые обслуживают более миллиона человек. Недавно после реконструкции введена в эксплуатацию подстанция №6 (на проспекте Соколова), что улучшило оказание скорой помощи жителям центральной части донской столицы.

По данным городского управления здравоохранения, с каждым годом количество вызовов, передаваемых в службу неотложной медицинской помощи, возрастает (от 5,4% в 2015 году до 10,5% в 2018 году). В 2015-2017 годах удалось обновить парк машин на треть.

ИСТОЧНИК KP.RU