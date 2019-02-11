В торговом центре Ростова-на-Дону прятался рецидивист, объявленный в розыск

11 Февр. 17:19 2019-02-11T17:21:56+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники вневедомственной охраны задержали рецидивиста, находившегося в местном розыске за совершение кражи. Произошло это в торговом центре (Ленинский район), куда стражи порядка прибыли по вызову.

- Поступила тревожная сигнализация, на проверку отправился ближайший патруль, - рассказали в ведомстве. - Во время обследования торгового центра, в магазине на третьем этаже, был обнаружен мужчина.

Гражданина доставили в отдел, где выяснилось, что за ним числятся кражи, а сам он находится в бегах. Учитывая богатое криминальное прошлое гражданина его передали сотрудникам полиции, которые будут вести дальнейшее расследование.

Напомним, ранее стало известно о задержании жителя Аксайского района, который обокрал гараж. Он стащил все, что представляло ценность - диски, колеса, инструменты (общая стоимость - 200 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU