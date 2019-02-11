В Ростове-на-Дону мужчина украл из овощного магазина продукты, телевизор и обогреватель

11 Февр. 17:30 2019-02-11T17:30:17+03:00

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Сотрудники полиции Железнодорожного района раскрыли кражу из овощного магазина. С заявлением к ним обратилась хозяйка, попросив о помощи. Неизвестный проник в помещение, когда оно было закрыто, откуда стащил продукты, телевизор и обогреватель. Сумму причиненного ущерба она оценила в 15 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили личность подозреваемого, - пояснили стражи порядка. - Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний ростовчанин.

Украденное удалось найти и вернуть хозяйке, а в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно о задержании жителя Аксайского района, который обокрал гараж. Он стащил все, что представляло ценность - диски, колеса, инструменты (общая стоимость - 200 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU