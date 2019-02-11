2019-02-11T17:49:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону автобусы № 34 продлили до поселка Первомайский

Они будут заезжать на улицу Пескова
Илья БОГОМОЛОВ
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Департамент транспорта Ростова-на-Дону сообщил, что для улучшения транспортного обслуживания поселка Первомайский с 9 февраля изменена схема движения двух графиков автобуса № 34 с продлением до улицы Пескова.

- Таким образом, для жителей поселка Первомайский организована прямая транспортная связь с Коммунистическим проспектом и Центральным рынком, - передает пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее сообщалось об изменении схемы движения автобусного маршрута № 98-МТ. Теперь она выглядит так: ГПЗ-10 – ул. Малиновского – ул. 2-я Краснодарская – безымянный проезд – пр. Коммунистический – ул. Тружеников – пр. Стачки – пр. Сиверса – Привокзальная площадь – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Советская – пл. К. Маркса – 19-я Линия – ул. Листопадова – ул. Богданова – 35-я Линия – ул. Комсомольская – площадь Свободы – площадь К. Маркса – ул. 1-я Майская – ул. Верхненольная – ул. Советская – пр. Театральный – ул. Красноармейская – Привокзальная площадь – пр. Сиверса – пр. Стачки – ул. Тружеников – пр. Коммунистический – ул. Малиновского – ГПЗ-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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