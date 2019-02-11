В Новочеркасске пройдет выставка военного вооружения

11 Февр. 18:16 2019-02-11T18:16:42+03:00

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Во вторник, 12 февраля, в Новочеркасске в рамках празднования освобождения от немецко-фашистских захватчиков откроется выставка вооружений. Она развернется в полдень на площади перед Домом культуры Октябрьского микрорайона.

- Посетители смогут увидеть образцы стрелкового оружия, военного вооружения, - сообщает местная администрация. - Также состоятся показательные выступления разведывательных подразделений 150-й мотострелковой дивизии.

А 13 февраля, в день 76-й годовщины освобождения Новочеркасска, состоится патриотический автопробег. Маршрут пройдет по памятным местам и местам захоронений участников Великой Отечественной войны. Завершатся мероприятия в Донском театре драмы и комедии, где состоится торжественное собрание и театрализованное действие.

ИСТОЧНИК KP.RU