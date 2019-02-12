В Ростове-на-Дону иномарка пробила стену дома, пострадала хозяйка жилища
Вечером, 11 февраля, в Ростове на проспекте 20-летия Октября произошло ДТП: внедорожник протаранил кирпичную стену частного дома и въехал в гараж. Фотографии с места происшествия появились в социальной сети с шуточками о том, что водитель неудачно припарковался.
Как рассказали сотрудники ГИБДД, за рулем автомобиля Range Rover Sport находился 22-летний парень, который не справился с управлением и врезался в стену домовладения. В результате аварии пострадала 64-летняя женщина - хозяйка дома. Пенсионерка получила травмы, водитель остался цел. По данному факту проводится проверка.
Напомним, 10 февраля в Таганроге погиб водитель иномарки. Автомобиль Toyota Auris на скорости вылетела с дороги, врезалась в столб, который впоследствии упал на крышу иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU