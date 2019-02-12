2019-02-12T10:51:09+03:00
Общество

Первую ипотечную сделку с электронной закладной провели в банке ВТБ

Уже в ближайшее время их будут оформлять в Москве, Казани, Тюмени и Уфе
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Первый ипотечный кредит с использованием электронной закладной опробовали в ВТБ. Известно, что в рамках сделки банк успешно сформировал и направил пакет необходимых документов в Росреестр, а также выпустил и зарегистрировал закладную. Электронную бумагу передали для учета и хранения в ВТБ Специализированный депозитарий.

- Мы использовали систему межведомственного электронного взаимодействия, что в дальнейшем позволит нам организовать процесс приема электронных закладных от всех игроков ипотечного рынка, – прокомментировал генеральный директор ВТБ Специализированный депозитарий Илья Фомичев. - В перспективе переход к бумагам в электронном виде позволит исключить необходимость хранения документарных закладных и существенно оптимизировать операционную деятельность.

К слову, в первом полугодии 2019 года пилотный проект банка по оформлению ипотечных сделок с электронными закладными заработает в Москве, Казани, Тюмени и Уфе.

- ВТБ сделал серьезный шаг в сторону цифровизации ипотеки , – прокомментировал руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин. - Внедрение нового механизма существенно упростит проведение сделок и в перспективе позволит перейти на полностью цифровой формат выпуска и хранения закладных. Планируем, что после тиражирования проекта на всю сеть уже к концу года мы технически сможем проводить ипотечные сделки полностью в онлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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