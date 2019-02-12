Ростовские понты: превышая скорость, водители показывают жесты в камеру видеофиксации

12 Февр. 11:00 2019-02-12T11:05:53+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографию с камеры, фиксирующей нарушения ПДД на проспекте Стачки. На снимке запечатлен автомобиль Toyota, водитель которого превысил скорость движения (107 км/ч при разрешенных 60). При этом мужчина, очевидно, был в курсе, что его снимают, так как на фото отчетливо видно, как он показывает "козу" в объектив камеры.

- Только Ростовчане нарушают ради таких фото, - восхищаются комментаторы.

Некоторые водители пишут, что в таких случаях тоже показывают в камеру некоторые жесты, в основном, средние пальцы. Обсуждая тему автомобилисты даже стали выкладывать фото своих "подвигов". Несмотря на низкое качество съемки, люди иронично называют такие фото "дорогими" из-за суммы штрафа - от 1000 до 1500 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове заработали камеры на стоп-линию. Первые штрафы стали поступать тем, кто совершил нарушения на пересечении улицы Садовой и Ворошиловского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU