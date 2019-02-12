2019-02-12T11:14:38+03:00
Общество

Систему мониторинга сомнительных финансовых операций разрабатывают в ЮФУ

Она поможет банкирам противостоять финансированию терроризма и операциям по отмыванию доходов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Систему мониторинга сомнительных финансовых операций разрабатывают ученые Южного федерального университета. Как рассказали в вузе, разрабатываемая технология будет применяться в области информационно-аналитического обеспечения процессов внутреннего контроля банка. Ее цель - противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. При этом система позволит специалисту банка в реальном времени принимать обоснованные решения о сомнительных финансовых операциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Сообщается, что технология будет содержать базу знаний с признаками, типовыми сценариями и критериями сомнительных или необычных финансовых операций в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Вдобавок, автоматическая система позволит сразу формировать и отправлять отчетность в службу Росфинмониторинга.

Разработка ведется сотрудниками Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ под руководством профессора Александра Целых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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