2019-02-12T11:45:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону бесплатно покажут фильм о судьбе женщины-шахтера из Италии

Желающих приглашают в ДГТУ, где можно будет задать вопросы и самой главной героине.
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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В Ростове-на-Дону желающие смогут посмотреть фильм о единственной в Италии женщине-шахтере. Картину покажут в ДГТУ в четверг, 21 февраля, в 18:00. Известно, что это лента итальянского режиссера Валентины Цукко Педичини повествует о последней угольной шахте в стране. Там довольно долго ведутся разговоры о ее закрытии этой шахты, а некоторые шахтеры даже сами выступают за это. Авторы фильма искусно рисуют портрет этой трудной, опасной и плохо оплачиваемой профессии. По сюжету, главная героиня фильма, Патриция Сайас, сама вспоминает, как она в первый раз спустилась вниз. Тогда же ее отец сказал: «Это наш мир. Это твой дом!».

Кстати, большую часть времени съемочная группа остается незаметной. А зритель получает информацию из бесед или пресс-конференций во время забастовок. Будут и увлекательный спуск в последнюю угольную шахту в Италии, и описание жизни шахтеров - мужчин и женщины.

Как рассказали в ДГТУ, после просмотра фильма запланирована панельная дискуссия с участием главной героини Патриции Сайас. Известно, что показ организован в партнерстве с Международным фестивалем зеленого документального кино ECOCUP. А мероприятие пройдет в рамках международной конференции «Диверсификация экономики моногородов на примере угледобывающих регионов», организованной Представительством Европейского союза в России совместно с Союзом российских городов и ДГТУ.

Вход на показ свободный, но необходима предварительная регистрация.

КОНКРЕТНО

Где можно зарегистрироваться: https://euinrussia.timepad.ru/event/905921/

Проказ фильма «Из глубины» пройдет в Донском государственном техническом университете по адресу г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корп. 7, медиапарк «Южный регион-ДГТУ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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