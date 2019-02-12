Ростовчанин продает серебряные шахматы более чем за миллион рублей

12 Февр. 12:42 2019-02-12T12:50:01+03:00

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Ростовчанин продает на сайте бесплатных объявлений шахматы из серебра. Продавец пишет, на фигурки ушло три килограмма драгоценного металла, они инкрустированы камнями, а доска сделана из красного дерева.

- Шахматы прошли экспертный контроль, есть все документы, - уверяет Виталий Г.

Свой лот он оценил в 1,1 миллиона рублей, что сравнимо со стоимостью небольшой квартиры на окраине города.

Отметим, что самый дорогой в мире шахматный набор - $ 9,8 миллиона - заказала одна фирма в Великобритании. Его фигуры сделаны из золота, платины, белого и черного жемчуга, сапфиров, рубинов, изумрудов и бриллиантов. Каждая, кроме коней, украшена посередине спиралью с драгоценными камнями.

Ранее "Комсомолка" писала о ростовчанине, который продавал аналогичсным способом талон на водку 1991 года. Товар он оценил в 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU