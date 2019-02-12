Автобус-экскурсовод в Ростове-на-Дону: пассажирам расскажут малоизвестные факты о городе

12 Февр. 14:10 2019-02-12T14:12:50+03:00

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Сегодня, 12 февраля, в Ростове-на-Дону появился автобус-экскурсовод. Об этом сообщает Ассоциация работников транспорта и туризма. которая зарпустила аудио-экскурсию на городском маршруте № 82 “Главный автовокзал - Александровка”, благодаря которой пассажиры могут познакомиться с историей донской столицы.

- В начале работы над проектом мы поняли, что в Интернете есть много материалов только о наиболее туристических достопримечательностях города, расположенных преимущественно на Большой Садовой и набережной. Путь маршрута № 82 проходит в совершенно иной части донской столицы - по улице Красноармейской, проспекту Шолохова, поселку Фрунзе и проспекту 40-летия Победы, - рассказали сотрудники АРТТ. - За нераспространенными фактами мы обратились к эксперту Геннадию Беленькому - краеведу, члену Союза журналистов России. На протяжении всей своей жизни он бережно собирает по крупицам историю родного края, а любимому городу посвятил 12 книг!

Сообщается, что пассажиры маршрута № 82 могут познакомятся с историей Гвардейской площади, станции ростовской детской железной дороги, музея “Россия - моя история”, парков имени Николая Островского и Авиаторов, улиц Селиванова, Воровского, Гикало, Вересаева, переулка Семашко и многих других мест. И это малоизвестные факты.

ИСТОЧНИК KP.RU