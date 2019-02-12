2019-02-12T15:37:44+03:00
Общество

Выставка индустрии красоты «Шарм 2019» в Ростове-на-Дону: новинки beauty-индустрии, мастер-классы

Выясняем, что ждет гостей на выставке «Шарм 2019» в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, что ждет гостей на выставке «Шарм 2019» в Ростове-на-Дону.Выясняем, что ждет гостей на выставке «Шарм 2019» в Ростове-на-Дону.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Выставка индустрии красоты «Шарм 2019» в Ростове-на-Дону: новинки beauty-индустрии, мастер-классы. Все это и многое другое пройдет в донской столице с 14 по 17 февраля. Там поклонники бьюти-сферы увидят последние тенденции отрасли, получат профессиональные консультации по подбору косметики и средств ухода, примут участие в розыгрышах и развлекательных мероприятиях.

Как рассказали организаторы, в эти дни в выставочном центре на проспекте Нагибина соберутся свыше двухсот участников со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Они не только представят свои лучшие разработки, но и поделятся секретами мастерства.

Ожидается, что за это время пройдут более 180 встреч и мастер-классов с настоящими звездами индустрии. Так, 15 февраляпройдет мастер-класс по прическам, который проведет бьюти-эксперт ТВ-проектов Евгений Жук. А 17 февраля выступит мастер геометрических стрижек – Виктор Уксусов. Также мастер-классы на выставке проведут визажисты Екатерина Быканов и Мария Гузева.

Кроме того, состоится Полуфинал XXV Чемпионата России 2019 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Те мастера, которые войдут в десятку, смогут получить путевку на всероссийский финал в Москве. А еще получат медали, кубки, а также призы от спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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