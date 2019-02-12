«Багира или Нефертити»: Поклонники спорят на кого похожа звезда Playboy Мария Лиман в новом образе

12 Февр. 16:17 2019-02-12T16:17:39+03:00

А некоторые уверяют — это Моника Беллуччи в молодости

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В Инстаграм Марии Лиман - звезды Playboy, которая снялась в календаре этого популярного мужского журнала, небывалый ажиотаж. Поводом для этого стала фотография модели, на которой она стоит в откровенной позе с минимумом одежды.

- Нос кверху, - написала красавица. - Вспоминаю Маугли. На кого я похожа?

Поклонники сразу же откликнулись на призыв сексуальной брюнетки.

- Если из Маугли, то, конечно, на Багиру! - написал один из Интернет-пользователей. - Но а вообще на очень красивую, очаровательную и сексуальную девушку.

- Выглядит эстетично, - написал другой. - Можно сравнить с богиней любви Афродитой. Потому как нет так лучше красавицы с Юга.

liman_maria Не вещай нос

- Очень красивая фотография. И ты очень красивая, - подтвердил третий.

Были и такие ответы: на «Монику Беллуччи в молодости», «Нефертити» и «Пантеру».

Кроме того, набежали и хейтеры, которые стали писать: мол, слишком уж откровенные фото.

- Если вам не нравятся фото такого формата, то зачем вы подписываетесь на таких девчонок? Или это просто из-за чувства неполноценности, потому что у вас никогда не было и не будет такой? - вступился за красотку один из фанатов.

Фото модели набрало больше десяти тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU