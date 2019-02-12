В администрации Новочеркасска начались увольнения

12 Февр. 16:20 2019-02-12T16:20:45+03:00

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В администрации Новочеркасска грядут кадровые перестановки. Как стало известно журналистам, написали заявления на увольнение сразу два высокопоставленных руководителя - директор департамента строительства и городского развития Александр Веремчук и начальник управления культуры и искусств Елена Архипова. Информацию уже подтвердили в администрации Новочеркасска.

Напомним, еще один сотрудник - первый заместитель главы администрации - находится в следственном изоляторе. Сергей Басакевич подозревается в получении взятки по так называемому «трамвайному делу» - обещал покровительство подрядчику, который проводил капитальный ремонт путей. Скандал грянул в январе нынешнего года после того, как в СМИ попали снимки кабинета во время обыска, а точнее стола, «украшенного» большим количеством наличных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU