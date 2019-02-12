2019-02-12T16:29:51+03:00
Общество

«А вообще, вы шикарная»: «Мисс Россия» Татьяна Котова поразила поклонников новым солнечным фото

Модель купается в виртальных комплиментах поклонников
ГОШЕВ Игорь
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Модель, в буквальном смысле слова, купается в комплиментах поклонников. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Модель, в буквальном смысле слова, купается в комплиментах поклонников. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова поразила поклонников новым солнечным фото. Его она сопроводила требованиями, которые предъявляет к окружающим.

- В жизни я перфекционист и поэтому всегда стараюсь становиться лучше, - честно призналась Татьяна. - Я хочу, чтобы рядом со мной тоже были самые лучшие, самые хорошие и искренние люди. Тем более всем нравится, когда человек получает удовольствие от общения с тобой.

kottovakottova
В жизни я перфекционист
28456 отметок «Нравится»157 комментариевInstagram

Но для этого, модель озвучила качества, которые притягивают людей. В их числе «по-доброму относиться к другим людям, но знать себе цену», а также «делать так, чтобы окружающим было комфортно рядом», а еще «стараться избегать негатива и поддерживать других». Есть и еще парочка: «уметь признавать свои ошибки и вовремя извиняться, «подчеркивать сильные качества, но при этом не бояться показаться ранимым» и, конечно, «прилагать максимум усилий».

После этого модель предложила подписчикам дополнить ее список. Но большинство все же согласились с перечисленным выше, а также осыпали Татьяну комплиментами: «Вы неотразима, я восхищаюсь вашей красотой!», «Я бы предложил просто любить жизнь, вне зависимости от трудностей, которые сами отступят перед нашим обаянием!» и «А вообще, вы шикарная».

ИСТОЧНИК KP.RU

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