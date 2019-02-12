В донскую колонию пытались передать аджику с запрещенными капсулами

12 Февр. 16:43 2019-02-12T16:44:10+03:00

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Сотрудники службы исполнения наказания сообщили о задержании аджики, которую пытались передать в исправительную колонию. Претензии вызвал не сам соус, а спрятанные в нем капсулы с таблетками, предположительно, наркотического содержания (в этом будут разбираться эксперты).

Известно, что аджика предназначалась осужденному за разбой, а привезла ее жительница Семикаракорского района, приехавшая на длительное свидание.

- Задержанная гражданка и изъятые вещества переданы сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка, - пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Напомним, летом прошлого года оперативники следственного изолятора Таганрога не пропустили икону, которую прислали обвиняемому по уголовному делу за наркотики. В деревянном корпусе был спрятан мобильный телефон и зарядное устройство.

Аджика изъята вместе с капсуламиФото: ГУФСИН по РО

Фото: ГУФСИН по РО

ИСТОЧНИК KP.RU