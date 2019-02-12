В донскую колонию пытались передать аджику с запрещенными капсулами
Сотрудники службы исполнения наказания сообщили о задержании аджики, которую пытались передать в исправительную колонию. Претензии вызвал не сам соус, а спрятанные в нем капсулы с таблетками, предположительно, наркотического содержания (в этом будут разбираться эксперты).
Известно, что аджика предназначалась осужденному за разбой, а привезла ее жительница Семикаракорского района, приехавшая на длительное свидание.
- Задержанная гражданка и изъятые вещества переданы сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка, - пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
Напомним, летом прошлого года оперативники следственного изолятора Таганрога не пропустили икону, которую прислали обвиняемому по уголовному делу за наркотики. В деревянном корпусе был спрятан мобильный телефон и зарядное устройство.
Аджика изъята вместе с капсуламиФото: ГУФСИН по РО
Фото: ГУФСИН по РО
ИСТОЧНИК KP.RU