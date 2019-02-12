В Волгодонске 18-летней парень, угнав ВАЗ, спровоцировал аварию

12 Февр. 17:00 2019-02-12T17:03:39+03:00

Угнав машину, подозреваемый тут же попал в аварию. Фото: ГУ МВД России по РО

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В Волгодонске задержан 18-летний парень, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Согласно версии правоохранительных органов, молодой человек вечером заметил припаркованный ВАЗ, задняя дверь которого была открыта. Он не смог устоять перед искушением и, скрутив провода, завел машину. Вот только навыков управления у него оказалось малова-то.

- Проехав несколько метров, мужчина врезался в другой автомобиль, а затем сбежал, - пояснили стражи порядка.

Вскоре его задержали. Как оказалось, несмотря на возраст, молодой человек уже был судим, причем также за угон машины. На время расследования уголовного дела подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU