«Папина копия»: Супруги Тарасовы отмечают семь месяцев со дня рождения дочери
Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов» поделился с поклонниками памятным событием из жизни его семьи. Спортсмен сообщил, что его дочка снова дала повод для радости:
- Моя младшая принцесса сегодня отмечает семь месяцев, - подписал Дмитрий снимок с малышкой на руках. - Ты у нас умница, будь такой радостной всегда! Люблю, скоро буду рядом.
Известно, что сейчас Тарасов находится на сборах вместе с командой, поэтому не смог поздравить ребенка лично. Однако в своем Инстаграм их совместную дочку поздравила и его третья супруга Анастасия. Она также опубликовала фотографию с крохой со словами: «Спасибо Богу за тебя».
Многие желали семье счастья: «Папина доча! Растите большими и здоровыми! И всего самого хорошего! Храни Вас Бог!». Но были и такие, кто напомнил Тарасову, что у него есть еще ребенок - и, мол, хорошо бы папиной любви хватало еще и на нее.
В общей сложности, за супругов порадовались почти двести тысяч поклонников - именно столько поставили свои лайки под их фото с девочкой.
ИСТОЧНИК KP.RU