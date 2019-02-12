«Папина копия»: Супруги Тарасовы отмечают семь месяцев со дня рождения дочери

12 Февр. 17:07 2019-02-12T17:07:02+03:00

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Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов» поделился с поклонниками памятным событием из жизни его семьи. Спортсмен сообщил, что его дочка снова дала повод для радости:

- Моя младшая принцесса сегодня отмечает семь месяцев, - подписал Дмитрий снимок с малышкой на руках. - Ты у нас умница, будь такой радостной всегда! Люблю, скоро буду рядом.

Известно, что сейчас Тарасов находится на сборах вместе с командой, поэтому не смог поздравить ребенка лично. Однако в своем Инстаграм их совместную дочку поздравила и его третья супруга Анастасия. Она также опубликовала фотографию с крохой со словами: «Спасибо Богу за тебя».

kostenko.94 Ребята, сегодня хочу написать пост

Многие желали семье счастья: «Папина доча! Растите большими и здоровыми! И всего самого хорошего! Храни Вас Бог!». Но были и такие, кто напомнил Тарасову, что у него есть еще ребенок - и, мол, хорошо бы папиной любви хватало еще и на нее.

В общей сложности, за супругов порадовались почти двести тысяч поклонников - именно столько поставили свои лайки под их фото с девочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU