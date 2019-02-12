На трассе «Дон» задержали «Ладу», водитель которой перевозил 2 кг гашиша
На федеральной трассе «Дон» задержали 45-летнего уроженца Казани. Как пояснили в донской автоинспекции, в машине мужчины нашли сразу несколько свертков с наркотиками.
- При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили пакеты с неизвестным веществом в пассажирской двери и под дном заднего бампера, - говорится в официальном сообщении автоинспекции.
В ходе физико-химического исследования эксперты-криминалисты установили, что изъятое - гашиш - массой около двух килограммов. Уроженец Казани задержан, в отношении него уже возбуждено уголовное дело.
Сесть за руль у него получится не скоро, на время расследования мужчину (кстати, он был судим за разбой и убийство) отправили под стражу в следственный изолятор, а грозит ему до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU