На трассе «Дон» задержали «Ладу», водитель которой перевозил 2 кг гашиша

12 Февр. 17:16 2019-02-12T17:18:47+03:00

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На федеральной трассе «Дон» задержали 45-летнего уроженца Казани. Как пояснили в донской автоинспекции, в машине мужчины нашли сразу несколько свертков с наркотиками.

- При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили пакеты с неизвестным веществом в пассажирской двери и под дном заднего бампера, - говорится в официальном сообщении автоинспекции.

В ходе физико-химического исследования эксперты-криминалисты установили, что изъятое - гашиш - массой около двух килограммов. Уроженец Казани задержан, в отношении него уже возбуждено уголовное дело.

Сесть за руль у него получится не скоро, на время расследования мужчину (кстати, он был судим за разбой и убийство) отправили под стражу в следственный изолятор, а грозит ему до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU