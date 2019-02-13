Северо-Кавказский окружной военный суд переименуют в Южный

13 Февр. 09:22 2019-02-13T09:22:15+03:00

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Северо-Кавказский окружной военный суд (дислокация - Ростов-на-Дону) будет переименован. Об этом сообщил председатель Михаил Птицын. Произойдет это уже в нынешнем году, но скорее всего во второй половине. Новое название - Южный окружной военный суд.

Напомним, СКОВС, являясь судом второго звена, рассматривает дела в 15 (ранее в 13) субъектах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, а также на территории Армении, Абхазии и Южной Осетии по месту дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил РФ, других войск, формирований и органов. Здесь рассматривают уголовные дела террористической направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU