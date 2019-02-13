2019-02-13T09:34:45+03:00
Происшествия

В Новочеркасске из-за пожара три семьи остались без дома

Спастись удалось всем
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: "КП" Архив
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В Новочеркасске специалисты разбираются в обстоятельствах пожара, который случился в частном доме по улице Михайловской.

- Сообщение поступило 12 февраля в 07:31, - пояснили в региональном МЧС. - Когда на место прибыли пожарные, оказалось, что горит кровля жилого дома на площади 190 квадратных метров.

В доме проживало три семьи, всех удалось вовремя эвакуировать. В течение часа спасатели (работали 18 человек, которые задействовали четыре единицы техники) локализовали и потушили огонь. Причина возгорания пока неизвестна.

ВНИМАНИЕ!

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит жизни людей и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

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