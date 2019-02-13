В Ростовской области вторую неделю превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

13 Февр. 10:45 2019-02-13T10:45:34+03:00

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В Ростовской области вторую неделю идет превышение эпидемического порога по числу заболевших гриппом и ОРВИ - его рассчитывают для каждой конкретной недели месяца на протяжении нескольких лет. В этом году цифры уже выше средних показателей.

В частности, только за последнюю отчетную неделю было зарегистрировано свыше 25 тысячи пациентов, которые официально обратились к медикам. Кроме того, лабораторно исследованы анализы двухсот человек, из которых у 88 были обнаружены вирусы.

Медики уверяют: ситуация находится под контролем специалистов, паниковать не стоит, а вот позаботиться о своем здоровье надо обязательно. В частности, ргулярно проветривать помещения, тщательно мыть руки, правильно питаться, двигаться, гулять на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни. И, конечно, при первых симптомах заболевания - особенно при высокой температуре, обращаться к врачам, поскольку основная опасность гриппа это осложнения, которые он может вызвать. В разные годы были зарегистрированы даже летальные случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU