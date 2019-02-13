В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам

13 Февр. 10:55 2019-02-13T10:55:09+03:00

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В среду, 13 февраля, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная мерам социальной поддержки льготных категорий жителей региона. Ее с 14:00 до 16:00 проведут специалисты Министерства труда и социального развития Ростовской области.

Известно, что они будут отвечать на вопросы дозвонившихся по телефону (номер смотрите ниже, - прим. автр.) целых два часа. так что желающие могут из первых уст узнать, какие льготы положены тем или иным жителя Дона, как и где их правильно оформлять, какие документы нужны, существующие размеры льгот и пособий, а также сроки их получения. Эти и другие вопросы можно задать чиновникам уже совсем скоро.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в обычные часы по этому телефону можно звонить в рабочее время в тех случаях, если возникают общие вопросы. В остальное время работает автоответчик.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU