В Ростовской области гаишники спасли мать с ребенком, застрявших в мороз на поселковой дороге

13 Февр. 11:10 2019-02-13T11:11:40+03:00

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Сотрудники госавтоинспекции в буквальном смысле слова спасли молодую мать с маленьким ребенком. Инцидент случился в самый разгар холодов - на одной из поселковых дорог в Тацинском районе Ростовской области.

Как рассказали в Управлении ГИББД по региону, экипаж ДПС проезжал по дороге между донскими хуторами Крюков и Надежевка. Стражи порядка заметили на дороге старенькую «семерку». А рядом с машиной стояла молодая женщина, которая что есть мочи жестикулировала руками. Казалось бы, она уже отчаялась дождаться какой либо помощи, поскольку машины по этой дороге ездят крайне редко. Дончанка рассказала, что стоит там больше часа, телефон разрядился, а у нее в машине - маленький ребенок.

Капитан полиции Игорь Гончаров и старший лейтенант полиции Роман Мензараров не проехали мимо чужой беды. Фото: УГИБДД по РО.

В итоге, капитан полиции Игорь Гончаров и старший лейтенант полиции Роман Мензараров не проехали мимо чужой беды. В начале, они отогрели мать с дочкой в патрульном автомобиле, а потом помогли автоледи зарядить аккумулятор и завести автомобиль.

Известно, что дамочка благополучно добралась до места назначения. И от всего сердца поблагодарила своих спасителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU