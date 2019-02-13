В Ростове-на-Дону судебные приставы забрали дорогую одежду итальянских брендов у должника

13 Февр. 11:42 2019-02-13T13:45:22+03:00

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В Ростове-на-Дону на карандаш судебных приставов попал должник, который проживает в Пролетарском районе города. Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по региону, сумма его долга составила чуть больше 330 тысяч рублей. Правда, добровольно расставаться с деньгами, то есть платить по счетам, мужчина не спешил. Более того - скрывал свои доходы.

Однако приставы выяснили, что он зарабатывает на жизнь продажей дорогой итальянской одежды. Брендовые вещи расходились среди ростовских модников и модниц как горячие пирожки. В итоге, люди в форме сделали вывод: доходы у коммерсанта должны быть не маленькими.

Когда бизнесмен в очередной раз проигнорировал информацию о добровольном погашении долга,у него конфисковали часть фирменных вещей из Италии. Причем произошло это прямо в том самом магазине, где он ими и торговал.

В ведомстве добавили, что согласно акту описи арестованного имущества, сумма получилась даже больше, чем нужно - свыше 344 тысяч рублей. После того, как товар попадет на реализацию и уйдет с молотка, разницу в 14 тысяч рублей должнику должны будут вернуть обратно. Правда, это только в том случае, если не всплывет какого-то еще долга или госпошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU