2019-02-13T11:53:16+03:00
Общество

«Куда катимся?»: В Ростове-на-Дону из поликлиники украли детскую коляску и вещи грудничка

Молодая мамочка через соцсети просит вернуть транспорт ее ребенку
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Молодая мамочка через соцсети просит вернуть транспорт ее ребенку. Фото: группа Вконтакте "это Ростов".Молодая мамочка через соцсети просит вернуть транспорт ее ребенку. Фото: группа Вконтакте "это Ростов".
Изменить размер текста:

В социальных сетях обсуждают случай, который произошел в Северном жилом массиве. О нем в социальных сетях рассказала молодая мамочка

- Дело было 12 февраля в детской поликлинике № 17, - написала она сразу в нескольких городских пабликах. - Пока мы с грудным ребенком были на приеме у врача, из здания поликлиники была украдена коляска, причем вместе с верхней одеждой ребенка.

Женщина рассказала, что ей пришлось закутать ребенка в собственную одежду, чтобы донести до дома. А заодно и попросила подписчиков: «Если вы вдруг увидите такую коляску или объявление о продаже, просьба сообщить в личные сообщения».

Под постом о пропаже десятки комментариев. Одни в духе: «Куда катимся?» и «Совесть походу пропили, раз воруют у самых драгоценных крошек...».

Другие рассказывали собственные случаи: «У меня тоже когда-то угнали детский транспорт у вахтера перед носом. Не думала никогда, что такое бывает».

Третьи писали: «Ну а чему удивляться, кофе, чай, колбасу, в магазинах воруют, что бы перепродать, а тут коляска!».

Но были и те, кто обвинил мать в беспечности: «Нечего было оставлять, не в Эмиратах живешь!» или «150 рублей стоит кодовый замок, и с вашей коляской проще будет не связываться, а взять не привязанную».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело обманутых дольщиков: в Ростове-на-Дону архитектора Алексея Полянского взяли под стражу
На Западном потушили крупное возгорание мусора
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону задержали посылку с черносливами, где были спрятаны наркотики
В Ростовскую область не пропустили 34 попугая
В Ростове-на-Дону разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу
В Ростовской области задержали 17 тонн сомнительной свинины
В банке УРАЛСИБ ростовчане могут застраховать жилье и своих близких на 30% дешевле
В Ростове-на-Дону задержаны двое мужчин, приехавших ограбить местного жителя
Ростовской области остаются неубранными 324 мусорные свалки
В Ростове-на-Дону на проблемный маршрут № 22 готовы снова выпустить большие автобусы
Ученый из ЮФУ получил Демидовскую премию
На любой вкус: Ростовский зоопарк приглашает горожан отметить 14 февраля
«Ругался матом на пассажиров»: в соцсетях обсуждают нестандартную логику водителя автобуса
В Ростове-на-Дону судебные приставы забрали дорогую одежду итальянских брендов у должника
В Ростовской области гаишники спасли мать с ребенком, застрявших в мороз на поселковой дороге
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам
Во время концерта Ани Лорак в Ростове-на-Дону встали трамваи
В Ростовской области вторую неделю превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Новочеркасске из-за пожара три семьи остались без дома
Северо-Кавказский окружной военный суд переименуют в Южный
Пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Ростове-на-Дону