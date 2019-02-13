«Куда катимся?»: В Ростове-на-Дону из поликлиники украли детскую коляску и вещи грудничка
В социальных сетях обсуждают случай, который произошел в Северном жилом массиве. О нем в социальных сетях рассказала молодая мамочка
- Дело было 12 февраля в детской поликлинике № 17, - написала она сразу в нескольких городских пабликах. - Пока мы с грудным ребенком были на приеме у врача, из здания поликлиники была украдена коляска, причем вместе с верхней одеждой ребенка.
Женщина рассказала, что ей пришлось закутать ребенка в собственную одежду, чтобы донести до дома. А заодно и попросила подписчиков: «Если вы вдруг увидите такую коляску или объявление о продаже, просьба сообщить в личные сообщения».
Под постом о пропаже десятки комментариев. Одни в духе: «Куда катимся?» и «Совесть походу пропили, раз воруют у самых драгоценных крошек...».
Другие рассказывали собственные случаи: «У меня тоже когда-то угнали детский транспорт у вахтера перед носом. Не думала никогда, что такое бывает».
Третьи писали: «Ну а чему удивляться, кофе, чай, колбасу, в магазинах воруют, что бы перепродать, а тут коляска!».
Но были и те, кто обвинил мать в беспечности: «Нечего было оставлять, не в Эмиратах живешь!» или «150 рублей стоит кодовый замок, и с вашей коляской проще будет не связываться, а взять не привязанную».
ИСТОЧНИК KP.RU