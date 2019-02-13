2019-02-13T12:11:34+03:00
Общество

«Ругался матом на пассажиров»: в соцсетях обсуждают нестандартную логику водителя автобуса

Система двойных стандартов возмутила одного из пассажиров
Ольга ГОПАЛО
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Система двойных стандартов одного из городских водителей возмутила пассажира.Система двойных стандартов одного из городских водителей возмутила пассажира.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В социальных сетях развернулась дискуссия на тему работы общественного транспорта в Ростове-на-Дону. Поводом для нее стал пост одного из горожан, который посетовал на хамское поведение водителя мини-автобус № 38 - тот курсирует до Северного жилого массива.

- В промежутке от БСМП-2 до РИИЖТа нет ни одной остановки, - написал жалобщик. - но на этом промежутке транспорт останавливается по просьбе пассажиров. Но недавно мне попался водитель, который отказал под предлогом «раз вы платите картой, я буду останавливать только на остановке». И это не первый раз. А не далее как 7 февраля он много ругался матом на людей, которые платят по карточкам, закрывая двери перед их носом. А вот пассажиров, оплачивающих наличными, он же высаживает, где попросят. Свою логику шофер объяснил так: «Если ты платишь картой, значит это автобус, а если это автобус, то и останавливать я должен только на остановке».

После этого обиженный пассажир попросил других ростовчан поделиться соображениями по теме. Мнения разделились. Но в таких случаях в городском Департаменте транспорта советуют звонить им на горячую линию - это более действенная мера: они могут не только дать разъяснения, но и наказать виновных. Нужно только назвать номер маршрута, госномер транспортного средства и время поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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