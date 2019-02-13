На любой вкус: Ростовский зоопарк приглашает горожан отметить 14 февраля

13 Февр. 14:13 2019-02-13T14:14:03+03:00

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Ростовский зоопарк приглашает жителей города отметиться сразу два прздника 14 февраля. В этот день в честь годовщины освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков там пройдет бесплатная экскурсия «Зоопарк в военные и послевоенные годы».

- Период войны с фашистской Германией был тяжелым испытанием не только для людей, но и для животных. По территории зоопарка несколько раз проходила линия обороны. Сотрудники с честью выдержали это испытания. Спустя годы зоопарк поднялся на ноги и встал в один ряд с ведущими зоопарками страны, - рассказали сотрудники учреждения.

Сбор на экскурсию состоится в 12 часов дня на центральном входе возле скульптуры «олень».

Также 14 февраля в компании животных можно будет отметить День святого Валентина. Посетителей зоопарка ждут приятные сюрпризы: все пары, которые на входе признаются друг другу в любви и скрепят признание поцелуем, смогут посмотреть экспозицию вдвоем по одному билету и получить подарок. А еще подарки достанутся всем Валентинам, только для этого в момент покупки билета придется предъявить любой документ, подтверждающий личность.

Добавим, что в 13:00 начнется показательное кормление слонов.

ИСТОЧНИК KP.RU