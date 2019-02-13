2019-02-13T14:16:47+03:00
Общество

Ученый из ЮФУ получил Демидовскую премию

Престижную российскую награду вручали в Екатеринбурге
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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На днях в Екатеринбурге вручали Демидовскую премию - самую престижную награду для ученых в нашей стране. Известно, что она высоко ценится в научном сообществе, так как проводится не на конкурсной основе т не через обычные процедуры выдвижения, а дается в результате опроса специалистов в конкретной области: то есть по факту означает - признание среди своих коллег. Общенациональные неправительственные премии присуждаются за личный выдающийся вклад в таких областях, как наука о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, а также гуманитарные науки.

Так, академик РАН, научный руководитель ЮФУ Владимир Минкин получил награду за выдающийся вклад в развитие физической, органической и квантовой химии. Также диплом лауреата и премию в размере одного миллион рублей по итогам конкурса получили академики Валерий Тишков и Валерий Козлов за выдающиеся вклады - в изучение истории и этнологии народов России и в теорию динамических систем соответственно.

НАША СПРАВКА

Впервые эта премия для ученых была учреждена в 1831 году уральским промышленником Павлом Демидовым. Она присуждалась ежегодно 17 апреля - в день рождения императора Александра II, до 1866 года. И уже тогда считалась самой почетной неправительственной наградой России. А в 1993 году в Екатеринбурге в результате объединения усилий уральских ученых и предпринимателей традиция возобновилась. В разные годы лауреатами премии становились: Жорес Алферов, Андрей Гапонов-Грехов,Людвиг Фаддеев, Николай Лаверов, Геннадий Месяц, Андрей Зализняк, Владимир Фортов и другие выдающиеся ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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