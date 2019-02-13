2019-02-13T14:56:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на проблемный маршрут № 22 готовы снова выпустить большие автобусы

Но когда это произойдет - неизвестно
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Ростовский городской транспорт.Фото: Ростовский городской транспорт.
Изменить размер текста:

В Ростове на маршрут № 22 «Верхний Темерник – Центральный рынок» могут вернуться большие автобусы. Как сообщает Интернет-ресурс «Ростовский городской транспорт» предприятие-перевозчик уже направило в местный Департамент транспорта письмо о готовности заменить подвижной состав. Правда, когда это произойдет, пока неизвестно.

Напомним, после транспортной реформы в октябре-ноябре 2018 года на данный маршрут вышли автобусы средней вместимости вместо полноразмерных. Горожане стали жаловаться, что в час пик уехать домой стало невозможно. Люди активно писали петиции с требованиями вернуть прежний транспорт. Сначала чиновники пообещали, что увеличат количество автобусов, но, похоже, что этого было недостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело обманутых дольщиков: в Ростове-на-Дону архитектора Алексея Полянского взяли под стражу
На Западном потушили крупное возгорание мусора
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону задержали посылку с черносливами, где были спрятаны наркотики
В Ростовскую область не пропустили 34 попугая
В Ростове-на-Дону разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу
В Ростовской области задержали 17 тонн сомнительной свинины
В банке УРАЛСИБ ростовчане могут застраховать жилье и своих близких на 30% дешевле
В Ростове-на-Дону задержаны двое мужчин, приехавших ограбить местного жителя
Ростовской области остаются неубранными 324 мусорные свалки
Ученый из ЮФУ получил Демидовскую премию
На любой вкус: Ростовский зоопарк приглашает горожан отметить 14 февраля
«Ругался матом на пассажиров»: в соцсетях обсуждают нестандартную логику водителя автобуса
«Куда катимся?»: В Ростове-на-Дону из поликлиники украли детскую коляску и вещи грудничка
В Ростове-на-Дону судебные приставы забрали дорогую одежду итальянских брендов у должника
В Ростовской области гаишники спасли мать с ребенком, застрявших в мороз на поселковой дороге
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам
Во время концерта Ани Лорак в Ростове-на-Дону встали трамваи
В Ростовской области вторую неделю превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Новочеркасске из-за пожара три семьи остались без дома
Северо-Кавказский окружной военный суд переименуют в Южный
Пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Ростове-на-Дону