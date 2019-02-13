В Ростове-на-Дону на проблемный маршрут № 22 готовы снова выпустить большие автобусы

13 Февр. 14:51 2019-02-13T14:56:40+03:00

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В Ростове на маршрут № 22 «Верхний Темерник – Центральный рынок» могут вернуться большие автобусы. Как сообщает Интернет-ресурс «Ростовский городской транспорт» предприятие-перевозчик уже направило в местный Департамент транспорта письмо о готовности заменить подвижной состав. Правда, когда это произойдет, пока неизвестно.

Напомним, после транспортной реформы в октябре-ноябре 2018 года на данный маршрут вышли автобусы средней вместимости вместо полноразмерных. Горожане стали жаловаться, что в час пик уехать домой стало невозможно. Люди активно писали петиции с требованиями вернуть прежний транспорт. Сначала чиновники пообещали, что увеличат количество автобусов, но, похоже, что этого было недостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU