Ростовской области остаются неубранными 324 мусорные свалки

13 Февр. 16:32 2019-02-13T16:37:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошедшем 2018 году в Ростовской области было ликвидировано более 1300 свалок мусора. Об этом сообщила Административная инспекция Ростовской области, сотрудники которой проводят мониторинг состояния территорий муниципальных образований. В "мусорных" рейдах чиновникам помогают неравнодушные граждане.

На сегодняшний день на Дону остаются неликвидированными 324 навала мусора, из которых 66 не убраны по причине значительных объемов. Таковые есть в Ростове, Таганроге, Батайске, Семикаракорском, Неклиновском, Азовском и Мясниковском районах. Частой проблемой на местах остается содержание территорий, прилегающих к контейнерным площадкам. Они либо нерационально расположены, либо на них отсутствует обустроенные место для размещения крупногабаритных отходов. В 2018 году за непринятие своевременных мер по надлежащему содержанию территории инспекцией составлен 5881 протокол на общую сумму 35,7 миллиона рублей, в том числе в отношении должностных лиц местных администраций – 612.

ИСТОЧНИК KP.RU