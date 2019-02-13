2019-02-13T16:37:16+03:00
Общество

Ростовской области остаются неубранными 324 мусорные свалки

Из них 66 очень большие
Илья БОГОМОЛОВ
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"Мусорная" реформ, начавшаяся в 2019 году, была призвана очистить территории от стихийных свалок."Мусорная" реформ, начавшаяся в 2019 году, была призвана очистить территории от стихийных свалок.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В прошедшем 2018 году в Ростовской области было ликвидировано более 1300 свалок мусора. Об этом сообщила Административная инспекция Ростовской области, сотрудники которой проводят мониторинг состояния территорий муниципальных образований. В "мусорных" рейдах чиновникам помогают неравнодушные граждане.

На сегодняшний день на Дону остаются неликвидированными 324 навала мусора, из которых 66 не убраны по причине значительных объемов. Таковые есть в Ростове, Таганроге, Батайске, Семикаракорском, Неклиновском, Азовском и Мясниковском районах. Частой проблемой на местах остается содержание территорий, прилегающих к контейнерным площадкам. Они либо нерационально расположены, либо на них отсутствует обустроенные место для размещения крупногабаритных отходов. В 2018 году за непринятие своевременных мер по надлежащему содержанию территории инспекцией составлен 5881 протокол на общую сумму 35,7 миллиона рублей, в том числе в отношении должностных лиц местных администраций – 612.

ИСТОЧНИК KP.RU

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